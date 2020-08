Kylian Mbappé reist met Paris Saint-Germain af naar Portugal voor Champions League

Kylian Mbappé maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain die naar Portugal vertrekt voor het vervolg van de Champions League. De aanvaller viel ruim twee weken geleden in de finale van de Franse beker tegen Saint-Étienne uit. Mbappé kreeg een harde schop van Loïc Perrin, waarna zijn enkel dubbelklapte.

Paris Saint-Germain dacht eerst dat Mbappé zeker drie weken nodig zou hebben om te herstellen, maar het lijkt sneller te gaan dan gedacht. Wie niet van de partij is in Lissabon, is Rode Duivel Thomas Meunier. De rechtsachter weigerde zijn aflopende contract met twee maanden te verlengen om de eindfase van het kampioenenbal nog mee te maken. Hij bereidt zich met zijn nieuwe team Borussia Dortmund momenteel voor op het nieuwe Bundesliga-seizoen.

PSG speelt woensdag in Lissabon in de kwartfinales van de Champions League tegen het Atalanta Bergamo van Timothy Castagne.