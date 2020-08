Minstens zeven doden bij aanslag met autobom in Somalië

De aanval, die niet is opgeëist, was gericht op een kamp naast het nationale stadion van de hoofdstad Foto: REUTERS

Minstens zeven mensen zijn zaterdag om het leven gekomen toen een autobom explodeerde die gericht was op een militair kamp in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Dat hebben het leger en de lokale reddingsdiensten verklaard.

De aanval, die niet is opgeëist, was gericht op een kamp naast het nationale stadion van de hoofdstad, waar troepen van het Somalische Nationale Leger (SNA) zijn gestationeerd. “Er was een grote explosie in het kamp van de 27ste Brigade. Een voertuig vol explosieven veroorzaakte slachtoffers. Zeven mensen kwamen om en meer dan tien anderen raakten gewond”, zei Mohamed Abdirahman, luitenant bij de SNA.

Aamin Ambulance, de enige particuliere reddingsdienst die in Somalië actief is, zei in een verklaring dat acht mensen zijn omgekomen en veertien gewond zijn geraakt. Volgens getuigen passeerde de bomauto een eerste controlepost voordat hij explodeerde nabij het kamp. Suleyman Hassan, een getuige, vertelde het persagentschap AFP dat een minibus net buiten de ingang van het kamp ontplofte. “Er zijn slachtoffers en voertuigen in vlammen”, voegde hij eraan toe.

Dit soort aanvallen wordt door de autoriteiten over het algemeen toegeschreven aan de islamistische rebellen van Al-Shabaab, die sinds 2008 een uitputtingsoorlog voeren tegen het Somalische regime. Bombardementen en islamitische aanvallen komen veel voor in Mogadishu, hoewel hun tempo sinds het begin van het jaar is vertraagd.