Twee weken geen treinverkeer door werken aan spoorbrug Kuringen

Spoorwegnetbeheerder Infrabel en De Vlaamse Waterweg nv voeren momenteel de laatste grote infrastructuurwerken uit om het eerste vernieuwde spoor tussen Hasselt en Kiewit/Zonhoven in dienst te nemen.

Door de werken zullen er van 22 augustus tot en met 6 september geen treinen rijden tussen zowel Hasselt en Genk als Hasselt en Heusden. De NMBS zet vervangbussen in voor de reizigers.

Na het invaren van de nieuwe, hogere spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen eind april gaan de werkzaamheden er volop verder. Infrabel wil het eerste vernieuwde spoor tussen Hasselt en Kiewit/Zonhoven begin september in gebruik nemen. De werken maken deel uit van de vernieuwing van in totaal 6 km aan spoor, bovenleiding en seininrichting die nodig is om de spoorinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe toestand. De nieuwe brug ligt immers 2 meter hoger dan de oude bruggen.

“Tijdens de lange lijnonderbreking van twee weken voor het treinverkeer kunnen de verschillende technische ploegen en diensten sneller en efficiënter doorwerken, en kunnen we een maximum aan werken combineren”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Op die manier heb je één keer een langere periode van hinder voor het treinverkeer en de reizigers. Alternatief zou zijn dat je tal van weekends werken zou moeten uitvoeren met veel meer hinder.”

Oorspronkelijk waren de werken tijdens de laatste twee weken van augustus ingepland, om zo geen impact te hebben bij het begin van het schooljaar. “Omdat Pukkelpop dit jaar een week later zou vallen, werden de werken verschoven naar de laatste week van augustus en de eerste week van september”, legt Petit uit. “In april of mei bleek dat Pukkelpop dit jaar toch niet kon plaatsvinden, maar door de grote en complexe fasering van de werken konden we dit niet meer opnieuw verschuiven. We zijn er wel nog in geslaagd om één weekend vroeger te beginnen.”