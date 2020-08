Onze vrouw ging naar Toscane en ontdekte dat de Italianen hun charme niet hebben verloren: “Un altro, signorina?”

La dolce Italia. Zowat het enige land in Europa dat eens niet oranje of rood kleurt dezer dagen. Het lijkt in de bizarre zomer van 2020 de ideale vakantiebestemming. Maar is het nog wel hetzelfde, na het trauma dat het land opliep deze lente? Reporter Eva Migom trok met haar lief naar Toscane, waar wijn proeven verheven is tot kunst en de wachttijd aan historische gebouwen normaal langer oploopt dan in de Efteling. En ze ontdekte dat de Italianen hun charme niet hebben verloren, mondmasker of niet. “Un altro, signorina?”