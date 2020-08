Bart De Wever laat zoon Hendrik naar koning rijden: “Waarschuwing aan alle fotografen”

Bart De Wever wordt om 15 uur samen met Paul Magnette bij de koning verwacht. Als we de sociale media van De Wever mogen geloven, duikt hij zo meteen niet in zijn Volkswagen met chauffeur aan het paleis op, maar laat hij zijn oudste zoon Hendrik rijden.

“Mijn vaste medewerker is met vakantie. Mijn oudste brengt me naar de koning”, klinkt het op Facebook en Instagram. De Wever waarschuwt in dezelfde moeite ook de aanwezigen media aan de poort van het paleis. “Waarschuwing aan alle fotografen die daar altijd aan de poort tot vlakbij de rijdende wagen komen en rekenen op de ervaring van de chauffeur om niet over hun voeten te rijden!”

De verwachting is dat de opdracht van De Wever en Magnette om een regering te vormen zo meteen verlengd wordt. Voorlopig hebben N-VA en PS al een akkoord met SP.A, CD&V en CDH om een nieuwe regering te vormen, samen goed voor 70 zetels. Om de resterende zes zetels die nodig zijn voor een meerderheid te vinden, voeren de twee nog gesprekken met liberalen en groenen.

