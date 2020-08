Koning verlengt opdracht tot 17 augustus: Bart De Wever en Paul Magnette krijgen week extra om meerderheid te zoeken

Nog een weekje extra time. Dat is wat koning Filip preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) heeft gegund. Die tijd moet ze gebruiken om op zoek te gaan naar een extra partij – of toch partijen – om een volwaardige regering te vormen.

LEES OOK. Bart De Wever laat zoon Hendrik naar koning rijden: “Waarschuwing aan alle fotografen”

70 Kamerzetels hebben Bart De Wever en Paul Magnette al verzameld. Behalve hun eigen N-VA en PS hebben ook CD&V, CDH en SP.A zich bereid verklaard om als ‘bubbel van vijf’ samen een meerderheid te vormen. Alleen zijn daarvoor 76 Kamerzetels nodig, dus is het nog te vroeg om al van een echte formatieopdracht te spreken. Toch maken De Wever en Magnette zich sterk dat ze die steun gaan vinden en daarom krijgen ze nog even respijt van de koning. Het doel blijft om in de loop van september een nieuwe ploeg te kunnen voorstellen in plaats van de regering-Wilmès.

Die extra tijd moet hen de ruimte geven om opnieuw met liberalen en groenen te praten, want voorlopig leek geen van beide families te bewegen. Bovendien zijn de preformateurs mathematisch op zoek naar één partij en geen twee, maar zowel MR/Open VLD als Groen-Ecolo blijven één en ondeelbaar. Niemand staat te springen voor nog meer compromissen dan de toegevingen die N-VA en PS elkaar nu al gegund hebben, dus is er weinig animo om een extra partij mee te nemen. Al hebben MR en Open VLD al vaker herhaald dat ze inhoudelijk op dezelfde lijn zitten.

Groen of blauw?

Zowel uit blauwe als uit groene hoek kwam er de voorbije dagen ook kritiek op de nota van de twee preformateurs. Voor Open VLD moest die bijvoorbeeld op economisch en op institutioneel vlak bijgestuurd worden. Volgens de groenen vormde de nota nog niet de basis “voor een formule met ecologisten”.

N-VA hoopt nog altijd Open VLD te kunnen overtuigen zonder MR mee te stappen, maar dat is voorlopig tevergeefs. Bij de Vlaamse liberalen leeft ook het idee dat de partij deugd kan hebben van een oppositiekuur. Bovendien hebben MR en Open VLD de preformateurs laten verstaan dat ze eerst heel duidelijk moeten maken wat hun plannen zijn, voor ze opnieuw aan tafel willen gaan.

Met de groenen staat in de loop van volgende week een nieuw gesprek gepland. Kamerfractieleider Kristof Calvo herhaalde vrijdagavond in Terzake dat de groenen wel bereid zijn om over de inhoud te praten, maar dat er dan wel “veel aan de nota moet veranderen”. Zo is klimaat “de grote afwezige” en is het communautaire pakket in de nota “behoorlijk explosief”.

En zo blijft de formatie ook na 440 dagen onverminderd voortkabbelen. De nieuwe deadline ligt voorlopig op maandag 17 augustus. Dan worden De Wever en Magnette opnieuw bij de koning verwacht voor een nieuwe stand van zaken.

bekijk ook

De federale regeringsvorming tot nu toe