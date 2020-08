Thomas Vermaelen en Andrés Iniesta lijden nederlaag in Japan

Vissel Kobe, met Thomas Vermaelen negentig minuten centraal in de verdediging, heeft zaterdag op de negende speeldag van de Japanse J-League een 1-2 nederlaag geleden tegen Vegalta Sendai.

Een eigen goal van de Braziliaan Dankler (22.) en een kopbaldoelpunt van invaller Akasaki (72.) brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Ogawa (86.) kwam te laat. Naast Vermaelen stond ook voormalig Barcelona-spelverdeler Andrés Iniesta de hele partij op het veld.

Voor Vermaelen was het zijn derde wedstrijd sinds de coronabreak. De Rode Duivel miste begin juli de eerste vijf competitieduels van zijn team.

Vissel Kobe is in de tussenstand na negen speeldagen negende met twaalf punten. Vegalta Sendai telt drie punten minder en is dertiende.