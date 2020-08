Eerste wedstrijd, eerste problemen voor Eleven Sports

Met de wedstrijd tussen Club Brugge en Charleroi is het voetbalseizoen 2020-2021 op gang getrapt. Voor Eleven Sports betekende de wedstrijd ook zijn vuurdoop als rechtenhouder van het Belgische voetbal. Vooraf was er al heel wat discussie omdat een deal met Telenet uitblijft, maar ook via zijn eigen streamingskanalen doken er enkele problemen op.

Zo konden mensen via bepaalde modellen van de Samsung Smart TV niet inloggen in de app van Eleven Sports. Bij Eleven waren ze zich bewust van de problemen en raadden ze hun klanten daarom aan om via de smartphone-app van Eleven of via de website naar de wedstrijd te kijken. Al bleek ook dat aanvankelijk geen evidentie: doordat veel fans tegelijkertijd wilden inloggen op de site, duurde het vaak erg lang vooraleer de site geladen was. Andere opties zijn Apple TV en Google Chromecast.

