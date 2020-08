Agenten lossen misdaad op dankzij tips uit het milieu (maar gaven mogelijk in ruil wel politie-informatie door aan aantal zware gangsters)

Brussel -

Het Comité P is een onderzoek gestart naar corruptie bij twee politieagenten van zone Zuid in Brussel, zo meldt Sudpresse. De twee zouden een misdaad opgelost hebben dankzij tips uit het milieu. In ruil kreeg “het milieu” - een aantal zware gangsters - politie-informatie doorgeschoven over hun eigen dossier. Althans zo wordt nu onderzocht.