Hond overleden in snikhete wagen: GAIA dient klacht in tegen eigenaar

Brugge - Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een klacht ingediend tegen de eigenaar van een hond nadat het dier afgelopen vrijdag in Brugge overleed in een snikhete wagen. “Ondanks alle sensibilisering en tragische voorvallen uit het verleden, blijven mensen hun hond alleen achterlaten in de wagen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Het behoeft geen uitleg meer: laat geen dieren of kinderen achter in de wagen bij dit weer, maar helaas was afgelopen vrijdag in Brugge opnieuw zover. De vrouw had het dier, aldus GAIA, ruim een uur alleen in de wagen gelaten op de parking van het AZ Sint-Jan. “Blijkbaar zijn er straffen nodig en helpt sensibiliseren niet”, zegt Vandenbosch. “Elk jaar opnieuw lezen wij over dieren die sterven in een snikhete wagen. Het is genoeg geweest.”

Om die reden gaat de dierenrechtenorganisatie een klacht indienen bij het parket van Ieper. GAIA maakt zich sterk dat een dier in een wagen achterlaten een inbreuk is op de art. 1 van de dierenwelzijnswet, op straffe van 12.000 euro boete en 6 maanden gevangenisstraf. “Wij hopen dat het parket van Ieper ook in deze recente kwestie tot vervolging zal overgaan en uiteindelijk de maximumstraf wordt uitgesproken.”

Wat moet je doen als je een hond alleen in de wagen aantreft?

De dierenrechtenorganisatie stelde ook nog een stappenplan op voor het geval je een hond alleen aantreft in een wagen.

1. Neem contact op met de politie. Je legt hen uit wat er gaande is en vraagt hen dringend tussen te komen om de hond te bevrijden. Zij zijn gemachtigd om de raam van de wagen te breken. Helaas zijn zulke oproepen voor sommige agenten geen prioriteit. “Daarom kan je de politie melden dat je niet zal kunnen weerstaan aan de drang om de hond te redden en een van de ramen te vernielen”, aldus nog de mededeling van GAIA. “Laatstgenoemde is van belang dat je in het proces-verbaal, dat eventueel zal opgesteld worden, vermeldt dat je de politie uitdrukkelijk hebt meegedeeld dat je één van de ramen zou vernielen indien men niet snel genoeg ter plaatse was.”

2. Als de politie niet snel genoeg te plaatse kan komen, raadt de organisatie aan om zelf het raam te breken en de hond te bevrijden. “Maak beelden zodat je zeker kan bewijzen dat het een geval van overmacht was: zonder uw handelen zou de hond gestorven zijn.”

3. Eens de hond bevrijd is, breng je het dier naar een plek in de schaduw. “Geef het dier onmiddellijk iets te drinken en zorg voor verkoeling zoals water (opgelet: geen ijs!). Ook een natte doek over de hond zijn poten en buik leggen kan helpen. Breng de hond dan naar de dichtstbijzijnde dierenarts.”