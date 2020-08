VIDEO. Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

Blankenberge - In Blankenberge is zaterdagnamiddag een massale vechtpartij uitgebroken op het strand. Tientallen mensen gingen elkaar de lijf, nog eens honderden anderen waren toeschouwers. Materiaal van strandbars, zoals parasols en stokken, werden gebruikt als wapen. De burgemeester van Blankenberge reageert aangeslagen. “De moed zakt me nu helemaal in de schoenen.”

Het gevecht brak uit ter hoogte van een strandbar aan de westkant van Blankenberge. Een veertigtal jongeren zat op een golfbreker. Een redder maakte hen er op attent dat dat verboden is. Toen ze weigerden weg te gaan, werd de politie opgeroepen. Niet veel later keerde de groep zich tegen de agenten, werd er plots massaal gevochten werd brak totale chaos uit. “Parasols en strandbedjes vlogen in het rond, stokken van windzeilen werden gebruikt als wapens”, vertelt een uitbaatster van een nabijgelegen bar op het strand. Op de dijk volgden honderden mensen het trieste schouwspel.

Lees verder onder de foto’s en tweets.

Foto: jve

Ben rustig in Blankenberge, opeens zieke rellen op het strand — Charlotte (@chardumoulinx) August 8, 2020

De politie kwam massaal ter plaatse: ploegen uit De Haan/Bredene en Brugge stuurden versterking en ook de scheepvaartpolitie kwam ter plaatse. Er werden pepperspray en wapenstokken gebruikt om de menigte te bedaren. Zelfs de strandredders, die zich beschermden met dienbladen van een strandbar, deelden in de klappen. De politie arresteerde een aantal mensen.

Vechtpartij op het strand van Blankenberge. Al een uur lang rijden politie-en ziekenwagens op en af. #Blankenberge #vrtnws pic.twitter.com/hF5bqC6EL7 — Niels Vander Velpen (@NielsVDVP) August 8, 2020

“Ik vind dit verschrikkelijk”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA) met een krop in de keel. “We zijn een hele dag in de weer geweest om de massa in goede banen te leiden, maar nu zakt de moed me in de schoenen. Voor de mensen die het goed menen en willen genieten van een dagje Blankenberge is dit heel erg. Ik denk dan aan kindjes en hun ouders.” De duidelijk aangeslagen burgemeester zit vanavond om 19 uur samen met haar veiligheidscel om de aanpak van morgen en komende dagen te bespreken. Hoogstwaarschijnlijk volgen er ingrijpende maatregelen.

Foto: jve

Foto: JVE

Politie sluit invalsweg af

Eerder raakte al bekend dat de politie van Blankenberge de Brugse Steenweg afgesloten heeft vanwege de drukte. De steenweg is de belangrijkste invalsweg naar de badstad.

“We doen dit omdat er nog teveel voertuigen richting Blankenberge rijden”, aldus politiewoordvoerder Philip Denoyette. “Daarom hebben besloten om de Blankenbergse Steenweg in de richting van Blankenberge ter hoogte van het kruispunt met de Canadezenstraat (frituur Vierweghe) af te sluiten.”