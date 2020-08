Zware opdoffer voor Club Brugge: landskampioen gaat onderuit tegen Charleroi

Een tweede uppercut op acht dagen tijd. Club Brugge verloor opnieuw, deze keer tijdens de opener van de Jupiler Pro League tegen Charleroi. Ondanks duidelijk overwicht kon Morioka na een blunder van Mechele het enige doelpunt van de match scoren. Clement en de zijnen moeten nu al voor de spiegel gaan staan.

20 miljoen. Minstens. Dat is de prijs die Club Brugge deze zomer wil voor Emmanuel Dennis, het woelwater dat zaterdag tegen Charleroi nog eens aan een wedstrijd begon. Atalanta heeft geboden, maar Dennis dribbelt nog steeds in Brugge. De Nigeriaan heeft zijn voor -en tegenstanders. Wat hij ook zéker heeft, is een soort X-factor waar het bij Club tijdens de bekerfinale serieus aan mankeerde. Een slechte controle die uitloopt op een goede dribbel, een versnelling die eens verrast: tegen een goed georganiseerd blok als Charleroi was dat broodnodig. Al was het ook opmerkelijk dat Club véél vuriger aan de match begon in vergelijking met vorige week. Hadden ze een donderpreek van de voorzitter gekregen? Wie weet, maar aan de rust moest het alleszins altijd 1-0 zijn. De beste kansen waren unaniem voor Club Brugge. Maar het leverde niets op.

Badji vond al snel Penneteau op zijn weg, Dennis maakte later hetzelfde mee. Ondertussen hadden Sobol en Mata gedreigd vanop afstand terwijl Charleroi amper een kans kon klaarmaken. Club leek alleszins wakker voor die opener van de competitie. Dat het na 20 minuten Deli al verloor met een blessure, was wel een domper. De Ivoriaanse reus is al eventjes op de sukkel en wandelde plots naar de kant. Straks moet blijken hoe ernstig de situatie is. Clement, die ook al Mitrovic voor lange tijd verloor, houdt zijn adem in. Al moest het ergste dan nog komen.

Club probeerde na de rust het aanvallende spel aan te houden, maar het botste telkens op de stevige muur uit Charleroi. Dreiging was er wel, maar de laatste bal kon telkens net niet afgewerkt worden door Vormer en Diatta. Ondertussen bleef het opletten voor de counters van Charleroi: Dessoleil verraste bijna toen hij voorlangs kopte. Een klein kwartier voor tijd gebeurde het ongelofelijke: Charleroi op voorsprong. Mechele blunderde ongelofelijk toen hij op Mata wou inspelen maar de bal simpel aan de Japanner gaf, die laatste vloerde Mignolet met een laag schot. Een opdoffer van formaat voor Club, dat nu nog alles uit de kast moest halen om een puntje te pakken. Dennis kwam ondertussen nog eens dichtbij, maar miste zijn dropshot compleet.

Charleroi ging de voorsprong nu met hand en tand verdedigen en Clement gooide met De Ketelaere voor Sobol een extra aanvaller op het veld. Veel zoden aan de dijk bracht dat niet: je zag de moed letterlijk elke seconde dieper in de schoenen zakken. Voor Club werd het uiteindelijk een tweede uppercut op acht dagen tijd. Het moet na één competitiematch al voor de spiegel gaan staan.