Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare gaat tot 13 augustus op slot : té veel volk, “onbeheersbare toestanden”

Berlaar - Vanaf zondag 9 augustus tot en met donderdag 13 augustus sluit het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare de deuren. Dat besliste burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) in overleg met waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere. Ondanks de ingevoerde capaciteitsbeperking kwamen er toch nog te veel bezoekers naar het domein, waardoor er zich te veel volk in en rond het domein aan het Donkmeer verzamelde.

“Vrijdag werd al geanticipeerd op een te grote toestroom van bezoekers aan het domein door maximaal 2.000 mensen toe te laten”, vertelt burgemeester Gabriëls. “Vvrijdag werd die maximumcapaciteit al overschreden, en vandaag/zaterdag was er tot 50 procent te veel volk aanwezig. Bovendien lappen vele bezoekers de coronamaatregelen aan hun laars, zoals in de eigen bubbel blijven of de verplichting om een mondmasker te dragen. De toestand was zaterdag zo onbeheersbaar dat we moesten overgaan tot een drastische beslissing en het domein sluiten.”

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere betreurt de sluiting van het domein. “Zeker als je nagaat welke grote inspanningen de diensten van de provincie hebben geleverd om de domeinen te kunnen openen in veilige omstandigheden”, zegt Detollenaere. “Overgaan tot een sluiting is voor ons de laatste optie, maar ik begrijp de keuze wanneer de ordediensten de veiligheid van de aanwezigen op het domein niet kunnen garanderen. Wij hadden nochtans extra veiligheidspersoneel ingezet, maar wat er buiten het domein gebeurt kunnen we niet controleren.” Burgemeester Gabriëls zegt dat ook de politie van Berlare zaterdag versterking kreeg uit Dendermonde en van de federale politie. Maar ook dat was niet voldoende om de grote mensenmassa te handhaven.

“Ik hoop dat domein Nieuwdonk in Berlare een alleenstaand geval is, en dat we geen andere domeinen in Oost-Vlaanderen zullen moeten sluiten”, zegt Detollenaere nog. “Die beslissing ligt bij de burgemeesters, en ik begrijp dat ze dat moeten doen als de gezondheid van de bezoekers op het spel zou staan.” De gouverneur is ook streng voor de bezoekers die de coronamaatregelen aan hun laars lappen. “Iedereen moet zich aan de regels houden. Ik verwacht dat de politie hard optreedt tegen elke vorm van onverantwoord gedrag, en niet enkel sensibiliseert maar verbaliseert. Van een gedoogbeleid kan echt geen sprake zijn.”