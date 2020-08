Ook bekerwinnaar Antwerp kent valse start: Moeskroen graait puntje mee op Bosuil

Na het feest volgt de kater. Ivan Leko is in zijn eerste competitiematch als coach van Antwerp niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Moeskroen. Refaelov leek Antwerp met een strafschop op weg te zetten naar een makkelijke overwinning maar een fraaie knal van invaller Bakic besliste er anders over. Vermijdbaar puntenverlies voor ‘The Great Old’.

Geen Lamkel Zé in de basis bij Antwerp. De Kameroener werd niet beloond voor zijn sterke bekerfinale en mocht (met mondmaskertje) plaatsnemen in de tribune tussen de andere invallers. In zijn plaats debuteerde Nill De Pauw. Ook tussen de palen kregen we een debutant: Jean Butez (ex-Moeskroen) nam de plaats in van Matijas. De bezoekers hadden naar jaarlijkse gewoonte wel een grondige facelift ondergaan: Moeskroen-coach Da Cruz bracht zeven nieuwkomers aan de aftrap waarvan zes huurlingen van Lille.

Straffe Koffi

Lag het aan de drukkende hitte, de desolate aanblik van een lege Bosuil of lag het bekerfeest toch nog wat zwaar op de maag? Wat de reden ook was, de wedstrijd kwam tergend traag op gang. Moeskroen respecteerde keurig de social distance met het Antwerpse doel en plooide van bij de aftrap massaal terug. Antwerp voetbalde te traag en te ongeïnspireerd om de Henegouwse muur te ontmantelen en moest meer dan een halfuur wachten op een eerste echte doelkans. Pius kopte een hoekschop van Juklerod goed naar de hoek maar de nieuwe Moeskroen-doelman Hervé Koffi kon er nog met een handje bij.

De nationale doelman van Burkina Faso moest even later opnieuw vol aan de bak. Na een goede aanval, opgezet door Refaelov, weerde hij eerst een knal van Haroun af en ook de herneming van Juklerod werd knap uit het dak van het doel gezweefd door de Burkinees die een goede eerste indruk maakte. Die kans kreeg zijn overbuur Jean Butez niet. De opvolger van Sinan Bolat zag in de hele eerste helft één bal: een ongevaarlijk afstandsschotje van Badibanga.

Strafschop Refaelov

Kort na de rust kreeg Antwerp dan toch zijn doelpuntje. De Pauw zette zich door op rechts en bracht de bal laag voor, Onana ging iets te nadrukkelijk aan Mbokani hangen en Verboomen wees naar de stip. Een klus voor Refaelov: de Israeliër stuurde Koffi naar de ene hoek en plaatste de bal netjes in de andere (1-0). Het moeilijkste deel van de klus leek daarmee geklaard voor Antwerp. Moeskroen bleef in zijn egelstelling steken en liet Antwerp rustig verder domineren. Iets na het uur kwam de thuisploeg dicht bij de 2-0. Refaelov ging zijn kans na een strakke verre bal van De Laet maar wéér lag Koffi in de weg.

Bakic vanuit het niets

Op zoek naar het bevrijdende tweede doelpunt bracht Leko toch maar Lamkel Zé in voor de laatste twintig minuten. Tot zijn ontzetting zag hij echter hoe een eerste echt momentje van Moeskroense druk meteen resulteerde in de gelijkmaker. De Antwerpdefensie kreeg een corner niet weggewerkt, Agouzoul legde af voor Bakic en de invaller borstelde de bal heerlijk van buiten de zestien voorbij een kansloze Butez (1-1).

Met de inbreng van Nsimba en Benson zette Leko nog alles op alles om het puntenverlies af te wenden. Lamkel Zé, Refaelov en Mbokani zorgden nog voor een paar hete standjes voor dopel maar echte wereldreddingen moest Koffi niet meer verrichten om Moeskroen met een gevleid punt terug naar huis te sturen. Antwerp start zo aan de competitie met vermijdbaar puntenverlies. Moeskroen graait zijn eerste gouden puntje mee.