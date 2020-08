Standard snoept Cercle net als vorig jaar de zege af op de openingsspeeldag

Net als vorig jaar won Standard vanavond op de openingsspeeldag tegen Cercle Brugge. Eén jaar geleden konden de Rouches onder Preud’homme pas in de slotfase het verschil maken. Vandaag kon zijn Franse opvolger Philippe Montanier na een uurtje achterover leunen op zijn bank in het desolate en akelig stille Sclessin na een knappe goal van Samuel Bastien. Cercle weerde zich heel verdienstelijk met een jonge noodploeg maar blijft vooral wachten op de nieuwkomers om echte resultaten te kunnen boeken.

In een leeg Sclessin stonden twee debuterende trainers in de JP-league tegenover mekaar. Een Fransman bij Standard, een Engelsman bij Cercle. Montanier kon het zich veroorloven om jongens zoals Carcela en Cimirot op de bank te zetten, zoveel weelde had zijn Engelse collega Paul Clement bij Cercle niet. Hij blijft wachten op de beloofde versterking en zette de twee enige aanwinsten (Corryn en Raux-Yao) op de bank. De Braziliaanse doelman Warleson en spits Guy Mbenza arriveerden vorige winter al i, Brugge. Vraag is hoeveel geduld Clement kan opbrengen want hij moet zich voorlopig behelpen met de uit de B-kern herop geviste Jérémy Taravel en het na een uitleenbeurt aan Tubeke (nu tweede afdeling) terug gekeerde duo Decostere-Vanhoutte .

Geen wonder dat Standard ook zonder publiek domineerde tegen dit Cercle dat wel prima in de organisatie stond met een sterk koppel Omolo-Vanhoutte op het middenveld. Dat het halfweg nog 0-0 stond was vooral te danken aan de sterk keepende Braziliaan Warleson. Cercle en Monaco flirten al weken met Thomas Didillon, die echter wil wachten op een beter bod. Geen nood, Warleson liet vandaag zien dat hij ook een balletje kan pakken. Zo pakte hij knap een kopbal van Amallah en de bom van Laifis strandde op de stevige vuisten van de Braziliaan. Ook Lestienne vond een attente Warleson op zijn weg. En Cercle ? Het verweerde zich dus kranig en stak even de neus aan het venster langs Hoggas en Velkovski. Hazard probeerde het van ver maar veel te slap, een beetje naar het beeld van zijn vormpeil. De broer van Kylian onderging onlangs een neusoperatie en miste de voorbereiding.

Het was stil op Sclessin, heet ook al was het een voordeel dat het stadion snel in de schaduw lag en de hitte overal draaglijk was.

Via de Congolees Mbenza liet Cercle meteen na de rust zien dat het nog niet uitgeteld was. Bodart moest niet echt ingrijpen, in tegenstelling tot zijn overbuur die ook de poging van Avenatti onschadelijk maakte.

Foto: BELGA

Even voor het uur was Warleson er toch aan voor alle moeite.Nicolas Raskin, één van de beteren bij Standard, leverde na een afgeblokte corner in bij Lestienne en Bastien liet de Brazilaanse keeper van Cercle geen kans. 1-0 na nog geen uur, voldoende tijd nog voor een doelpuntenkermis. Zo draaide het echter niet uit. Na verkeerd inspelen van Taravel kon Raskin nog eens uithalen, maar grote kansen bleven uit. Er was nog even oproer toen Avenatti een elleboog ( ?) uitdeelde aan Taravel, die graag neer ging, maar Laforge hield het bij geel. Paul Clement bleef zich de keel schor schreeuwen maar Standard geraakte niet meer echt in de problemen . Al kwam Cercle in de 89ste minuut via de goed ingevallen Somers toch nog 1 keertje dichtbij de gelijkmaker. Bodart ging echter goed in de voeten van Velkovski en voorkwam in de slotminuut ook nog erger voor de aanstormende Hoggas. Een zuinige maar verdiende zege dus voor de Rouches. (Koen Verdruye)

Standard : Bodart, Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory, Raskin, Bastien, Laifis, Lestienne (78’ Tapsoba) Avenatti, Amallah (83’ Cop)

Cercle Brugge: Warleson, Decostere, Ueda, Taravel, Velkovski, Omolo, Vanhoutte, Hoggas, Hotic, Mbenza (80’ Somers) Hazard (74’ Corryn)