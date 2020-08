SPELERSBEOORDELINGEN. Vervanger Lamkel Zé kan niet imponeren, grootste lichtpunt bij Antwerp speelde achterin

Antwerp knokte zich vorig weekend overtuigend naar bekerwinst, maar een herhaling van die zege zat er tegen Moeskroen zaterdag niet in tijdens de eerste competitiematch van het nieuwe seizoen. Antwerp kwam opnieuw op voorsprong dankzij Refaelov, maar bleef uiteindelijk achter met een gelijkspel. Dit zijn onze spelersbeoordelingen voor de troepen van The Great Old in de match tegen Moeskroen.