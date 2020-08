Dodelijke cobra duikt op in lading hout in Gentse haven: vanuit Kameroen meegereisd

Gent -

In een houtbedrijf in de haven van Gent is vrijdag een dodelijke cobra van zo’n zeventig centimeter van tussen een lading hout gehaald. Het dier was vanuit Kameroen meegereisd tot in Gent. De brandweer schakelde opvangcentrum SOS Reptiel in om de cobra te vangen. Daarvoor was wel anderhalf uur voorzichtig zoekwerk nodig. “Zo’n dier kan zich op duizend plekken verstoppen.”