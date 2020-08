Marc Van Ranst steunt nieuwe ‘BV-campagne’: “We mogen niet vergeten van het leven te genieten”

De kans dat u maandag sterrenchef Peter Goossens tegenkomt op sociale media is groot. Een nieuwe campagne maakt gretig gebruik van BV’s om de horeca en andere zelfstandigen te promoten. Doel is om ons weer op restaurant te krijgen of naar de winkels te lokken. Opvallend: viroloog Marc Van Ranst vindt dat een goed idee.

Denis Ducarme (MR), federaal minister van Middenstand en Zelfstandigen, lanceert maandag een opvallende campagne via sociale media, dat schrijft Het Laatste Nieuws. “Kom uit uw kot”, lijkt de boodschap te zijn. Via bekende gezichten ­– onder meer Peter Goossens en Sandra Bekkari – wil hij iedereen aanmanen om lokale ondernemers te steunen door te consumeren. Want de horeca en andere ondernemingen lijden enorm in de coronacrisis, en zien met de recente verstrenging van de maatregelen opnieuw broodnodige inkomsten door de neus geboord.

De nieuwe campagne lijkt op het eerste gezicht af te steken tegen de veelvuldige oproepen van de virologen en het Crisiscentrum om zo veel mogelijk binnen te blijven, en sociale contacten te beperken. “Toch kan ik iedereen verzekeren dat de regels over het algemeen erg goed worden opgevolgd”, zegt de minister. “En als er winkels of zaken zijn die de regels met de voeten treden, dan worden die gesloten.”

Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vindt het duwtje in de rug van de zelfstandige ondernemers een goed idee. “Die mensen leveren enorme inspanningen om alles veilig te laten verlopen. En wij mogen vooral niet vergeten van het leven te genieten. Als we dan veilig kunnen buitenkomen, waarom niet?”