Blankenberge neemt drastische maatregelen na zware vechtpartij op strand: stad gaat zondag op slot voor dagjestoeristen

Blankenberge - Blankenberge gaat zondag op slot voor dagjestoeristen om de “rust te doen wederkeren”. De aanleiding is een massale vechtpartij op het strand. Er zullen controleposten opgesteld worden langs de invalswegen. Enkel inwoners, tweedeverblijvers, meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die in de stad werken, zullen Blankenberge binnen mogen. Daarnaast vraagt de burgmeester aan de “hogere overheden” om alle treinen tussen 9 en 16 uur te schrappen. “Dat is aan de overheid om dat te beslissen”, zegt NMBS.

“Onze stad heeft een time-out nodig”, schrijft de burgemeester Daphné Dumery (N-VA) in een persbericht nadat zaterdag een massale vechtpartij uitbrak nabij een strandbar. Eerder had ze al aangekondigd drastische maatregelen te zullen nemen. Nu voegt ze de daad bij het woord. “Dat betekent dat we dagjestoeristen morgen, zondag 9 augustus, zo veel mogelijk willen weren uit Blankenberge.”

VIDEO. Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

Enkel inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en mensen die in de stad werken zullen de stad in mogen. Nog volgens de burgemeester zullen er politiecontroles langs de invalswegen staan om dat te handhaven. “Wie dus in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren.”

Nog volgens de burgemeester zijn heel wat amokmakers opgepakt. “Diegenen die aangehouden zijn kregen een plaatsverbod en mogen het Blankenbergse grondgebied dus tijdelijk niet meer betreden. Bijna allemaal hebben ze een waslijst aan strafbare feiten. Ze zijn dus gekend bij het gerecht.”

Foto: BELGA

“Geen treinen tussen 9 en 16 uur”

Daarnaast vraagt de burgemeester aan de “hogere overheden” om tussen 9 en 16 uur alle treinen te laten toekomen op het grondgebied van Blankenberge. NMBS laat weten die vraag nog niet te hebben gekregen. “We gaan hier niet op vooruitlopen, het is aan de overheid om dit te beslissen”, aldus woordvoerder Bart Crols.

“Lokaal hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om de veiligheid te blijven garanderen binnen onze bevoegdheden”, zegt de burgemeester van Blankenberge nog. “De hogere overheden dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, we verwachten een duidelijk signaal. We merkten veel solidariteit van omstaanders, de politie werd massaal gesteund. Dit wordt enorm geapprecieerd”, aldus nog de burgemeester. Voorlopig is Blankenberge de enige kuststad die zulke drastische maatregelen treft. In Knokke, waar ook sprake was van enkele vechtpartijen, zijn zulke maatregelen nog niet aan de orde. “Ik had het voorspeld dat zo’n zaken gingen gebeuren”, zegt burgemeester Lippens. “In Knokke-Heist gaan we dergelijke maatregelen niet nemen, maar de komende dagen gaan we wel evalueren. We hebben tientallen coronaboetes uitgeschreven, maar mensen lachen ons vierkant uit. We betalen die toch niet, zeggen ze dan. Ja, de situatie is ernstig.”