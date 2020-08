Barcelona telt Napoli nog voor de rust uit en stoot vlotjes door naar kwartfinales Champions League

Barcelona had het eind februari nog lastig tijdens de heenwedstrijd in Napels, maar bijna een halfjaar later hebben de Blaugrana vrij makkelijk de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League gewonnen. Barcelona scoorde nog voor de pauze drie keer en telde Napoli zo helemaal uit: het werd 3-1 in Camp Nou. Dries Mertens speelde de volledige wedstrijd bij de bezoekers.

Dries Mertens scoorde in de heenwedstrijd nog de enige treffer voor Napoli (eindstand 1-1) en mocht proberen om dat zaterdagavond in Camp Nou te herhalen. De Rode Duivel begon de wedstrijd in de basis, maar zag hoe Barcelona meteen het heft in handen nam… en na amper tien minuten op voorsprong kwam. Clement Lenglet had daar weliswaar wat duw- en trekwerk voor nodig, maar hij kopte de openingstreffer toch voorbij Ospina: 1-0.

Ook Messi scoort

Napoli had geen antwoord in huis en moest het spel ondergaan in Catalonië. Barcelona drukte intussen door en werd halverwege de eerste helft beloond met een treffer van Lionel Messi. Een dribbeltje richting zestien en haarfijne afwerking in de verste hoek: meer was er niet nodig om de 2-0 op de tabellen te zetten. Messi scoorde op het halfuur een tweede keer, maar zag die goal na tussenkomst van de VAR afgekeurd worden wegens hands.

De VAR hield Barcelona dus van de 3-0, maar even later had Barcelona het VAR-geluk aan zijn kant toen Messi net voor de rust in het strafschopgebied werd aangetrapt door Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Scheidsrechter Cüneyt Çakir bekeek de beelden en kwam na een hele poos tot de conclusie dat er toch een penalty mocht komen voor die fout. Suarez nam het geschenk dankbaar aan: 3-0.

Insigne brengt hoop

De wedstrijd leek gespeeld, maar toch kon Barcelona nog niet op hun lauweren rusten. In de 5de minuut van de extra tijd voor de pauze versierde Dries Mertens immers ook een penalty voor Napoli. Lorenzo Insigne nam zijn verantwoordelijkheid op en werkte de 3-1 binnen, waardoor de Italianen voor de tweede helft nog een reddingslijn toegeworpen kregen.

Napoli begon met hernieuwde moed aan de tweede helft, maar kon geen gaatjes vinden in het blok van Barcelona. Verder dan wat hoekschoppen en twee kopballetjes van Insigne en Lozano kwamen de Italianen niet. Tot de 80ste minuut: Milik scoorde de aansluitingstreffer voor Napoli, maar zag die afgekeurd worden wegens buitenspel. Barcelona kon dus opgelucht ademhalen en kwam in de resterende minuten niet meer in de problemen.

In de kwartfinales mag Barcelona het opnemen tegen Bayern München, dat zaterdagavond Chelsea inblikte in de eigen Allianz Arena.