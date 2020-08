Amerikaanse gevangene die agent neerschoot en ontsnapte na 50 (!) jaar gevat door agent die kogel ving

In de Verenigde Staten is afgelopen week een man gevat die bijna 50 jaar geleden uit de gevangenis ontsnapte. Hij werd gevonden door een voormalige politieagent die hij in 1971 neerschoot, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite NBC News.

De nu 77-jarige Luis Archuleta werd veroordeeld omdat hij in 1971 een politieagent in de buik geschoten had. Het was die agent die de voortvluchtige man kon terugvinden, na een tip die hij gekregen had. De vroegere politieagent speelde de tip door aan de FBI, die Archuleta met de hulp van de lokale politie in zijn huis in New Mexico kon oppakken.

Archuleta, ook bekend als Larry Pusateri, werd in 1973 veroordeeld voor de schietpartij op de agent. Een jaar later ontsnapte hij uit een gevangenis in Colorado en sinds 1977 staat hij te boek als federale voortvluchtige.

De agent ging na zijn pensioen verder op zoek naar de crimineel en zette daarvoor zelfs een privaat onderzoeksbureau op poten. Onlangs kreeg hij een telefoontje van een persoon die hem het adres en de schuilnaam van Archuleta doorspeelde. De agent zocht de man met die naam op en kwam te weten dat hij veroordeeld werd voor rijden onder invloed. De man op de politiefoto leek op Archuleta en zijn tatoeages kwamen overeen met die van de voortvluchtige.

Archuleta werd overgebracht naar Colorado, waar hij zijn straf verder zal uitzitten.