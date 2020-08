Eupen haalt jonge Belgische spits weg uit Engelse tweede klasse: Julien Ngoy tekent voor twee jaar

Eupen heeft vlak voor zijn eerste competitiewedstrijd nog een offensieve versterking binnengehaald. Het haalde Julien Ngoy, een 22-jarige spits uit Antwerpen, weg bij de Engelse tweedeklasser Stoke City. Ngoy, een voormalig jeugdinternational, tekende aan de Kehrweg een contract voor twee seizoenen.

Ngoy verliet eind 2013 de jeugdopleiding van Club Brugge voor een avontuur bij Stoke City, dat toen een vaste plek had in de middenmoot van de Premier League. Ngoy kon zich in Engeland echter nooit doorzetten en werd de voorbije jaren uitgeleend aan Walsall FC - een team dat momenteel uitkomt in de League Two, de Engelse vierde klasse - en het Zwitserse Grasshoppers Zürich. Ngoy kwam bij Stoke zelden aan de bak en keert nu dus terug naar zijn thuisland: de komende twee jaar speelt hij bij De Panda’s.