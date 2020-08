Rijden er straks treinen naar Blankenberge? “Desnoods kunnen kustburgemeesters zondag hun stationsgebouwen sluiten”

De burgemeester van Blankenberge weigert vandaag dagjestoeristen in de stad en vraagt aan “de hogere overheden” om vandaag tussen 9 en 16 uur geen treinen te laten toekomen in Blankenberge. De NMBS laat weten dat ze zich naar de politiek schikt, maar hoe het treinverkeer er exact zal uitzien, was gisteravond onduidelijk. Sowieso zei plaatsvervangend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens dat kustburgemeesters desnoods het stationsgebouw op hun grondgebied kunnen sluiten om de “onverantwoorde” toestroom aan treinreizigers een halt toe te roepen.