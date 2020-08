Dé tiener om dit seizoen naar uit te kijken: Issa KaboreHet schuchtere, maar o zo getalenteerde trainingsbeest van Malinwa

Bouwjaar 2001. Vijf matchen. Een transfer van vijf miljoen euro. Issa Kabore (19) is voortaan eigendom van Manchester City, dat verhaal kent u. Maar weet u wie die ruwe diamant van KV Mechelen eigenlijk is? Waarschijnlijk niet. Portret van een youngster die vanaf dit weekend het seizoen mee zal kleuren.

Het is januari 2020. In de lobby van hotel Oliva Nova in Zuid-Spanje schuifelt er voorzichtig een schuchtere jongen binnen. “Wie is dat?”, vraagt ondergetekende. “Issa Kabore”, zegt een collega die KV Mechelen op de voet volgt. “Een jong talent, een paar maanden geleden weggeplukt bij Rahimo FC, zijn club uit Burkina Faso. Hij was goed in een van de oefenmatchen hier.”

Eén keer had dat talent – een rechtsachter – op dat moment de selectie gehaald bij Malinwa. Aan interviews had hij zich al helemaal niet gewaagd. Het gesprek dat gepland stond met de collega in kwestie kon alleen maar doorgaan als een lid van de communicatiedienst mee aan de tafel mocht schuiven. Het maakte het hele tafereel haast aandoenlijk.

Eén miljoen per match

Een dik halfjaar later staat diezelfde schuchtere jongen in de schijnwerpers van het grote Manchester City. The Citizens volgden Kabore al maanden en die aandacht werd alleen maar versterkt toen de rechtsachter na de winterstop zijn eerste officiële match mocht spelen en meteen een vaste basisstek veroverde. City kwam hem talloze keren scouten, maakte in mei een move en hengelde de speler eind juli binnen voor de som van vijf miljoen euro. Eén miljoen per officieel gespeelde match bij KV. Voor de Burkinees gaat het waanzinnig snel. En als we nu fan zouden zijn van flauwe woordgrapjes, zeggen we er meteen bij dat dit op het veld toevallig ook zijn grootste kwaliteit is.

Kabore is klaar voor een nieuw seizoen Belgisch voetbal. Foto: Photo News

Extra trainen

Kabore is een sprinter, toont een enorme motivatie, schoolt zich tactisch heel snel bij en heeft goede voeten. Het totaalpakket van de moderne flankverdediger, zeg maar. “Mijn snelheid is mijn handelsmerk”, liet de speler zelf ook in dat interview tijdens de winterstage optekenen. “Op de tweede plaats komt mijn goede voorzet.” Kwaliteiten die de Burkinees blijft aanscherpen. Vaak blijft Kabore na een training nog even hangen om samen met assistent Kevin Van Dessel extra oefeningen te doen: spurtjes tot de achterlijn en goed voorzetten. Een extraatje uit eigen initiatief. Na de uren.

Pleegmama Gerd met haar vorige huisgenoot: Hassane Bandé. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Zelfde pleegmoeder als Bandé

Waarna de rechtsachter terugkeert naar Gerd, de pleegmama bij wie hij verblijft. Fun fact: diezelfde Gerd gaf destijds ook Hassane Bandé onderdak, die andere talentvolle Burkinees die KV Mechelen voor dik acht miljoen euro verkocht aan Ajax. “Het is mijn droom om ooit in zijn voetsporen te treden”, zei hij daar ooit over. Maar het werd dus nog iets beters: geen Eredivisie, wel Premier League. Zondag wacht met Anderlecht de tegenstander waartegen hij Achter de Kazerne debuteerde. Een match waarin Jérémy Doku in een rechtstreeks duel met hem rood pakte.

Als Kabore weer weet uit te blinken, zal hij wel eens denken aan de persoon voor wie hij al twee jaar een ring rond z’n vinger draagt: vriendin Kadi. Een studerend meisje uit de buurt, achtergebleven in Burkina Faso. Volgend seizoen beleven ze samen hun droom in Manchester.

