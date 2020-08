Trump neemt heft in eigen handen na stukgelopen onderhandelingen over steunpakket

President Donald Trump heeft, zoals hij eerder had aangekondigd, het heft in eigen handen genomen nadat er in het Congres geen akkoord werd gevonden over een nieuw stimuluspakket voor de Amerikaanse economie. Hij ondertekende zaterdag vier presidentiële besluiten, die onder meer moeten voorzien in verhoogde werkloosheidsvergoedingen, een verlichting van de studieleningen en de opschorting van bepaalde uithuiszettingen.

Het valt echter nog af te wachten hoeveel impact die besluiten in werkelijkheid zullen hebben. Het Witte Huis is namelijk beperkt in wat het kan doen aangezien het Amerikaanse Congres de centen beheert. Het is bovendien erg waarschijnlijk dat een en ander juridisch betwist zal worden.

Trump verklaarde zelf tijdens een persconferentie vanop zijn golfbaan in New Jersey al dat de Democraten “de cruciale hulp zullen willen gijzelen”, maar hij voegde er wel aan toe nog altijd te hopen dat er op een later moment alsnog een akkoord uit de bus kan komen in het Congres.

De onderhandelaars van het Witte Huis en de Democraten in het Huis van Afgevaardigden raakten het vrijdag opnieuw niet eens over een nieuw stimuluspakket voor de Amerikaanse economie, die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. De Democraten ijveren voor een pakket van om en bij de 3.000 miljard dollar terwijl de Republikeinen van president Trump een kleiner relancefonds willen, van zowat 1.000 miljard. De belangrijkste struikelsteen is echter de verlenging van de hulp voor de miljoenen Amerikanen die werkloos zijn geworden door de coronacrisis.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei vrijdag dat de Democraten het stimuluspakket gebruiken om enkele paradepaardjes te realiseren, maar dat daardoor het kostenplaatje daardoor te hoog oploopt. Het gaat onder meer om extra geld voor scholen, federale bijstand voor zwaar getroffen staten en extra geld voor de bestrijding van het coronavirus zelf.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)