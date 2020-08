Frietketel vat vuur tijdens bakken: man levensgevaarlijk gewond

Ingelmunster - Een oudere bewoner van de Europastraat in Ingelmunster geraakte zaterdagavond rond 20.30 uur levensgevaarlijk gewond nabij zijn woning.

De man was frieten aan het bakken aan de achterzijde van de woning. Daarbij liep het echter mis. De frietketel vatte vuur en de man probeerde zelf het brandje te blussen. Daarbij liep hij zware brandwonden op.

De hulpdiensten snelden toe. Terwijl de brandweer het brandje snel kon blussen en de woning van de man ventileerde, kreeg de bewoner de eerste zorgen toegediend. De bewoner, die nog niet zo lang in Ingelmunster woont en een verleden in Aalst heeft, werd door de MUG begeleid naar het brandwondencentrum in Gent.