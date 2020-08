Zwaar ongeval in Meulebeke: bestuurster belandt in gracht, rijdt door tuin en knalt tegen brievenbus

Meulebeke - Langs de Pittemstraat in Meulebeke gebeurde zaterdagavond rond 21.30 uur een zwaar ongeval. Een vrouw reed er met haar rode Skoda in de richting van Meulebeke en verloor er met hoge snelheid de controle over het stuur van haar wagen.

De vrouw belandde eerst in een gracht, reed daarna door een tuin, knalde onder andere tegen een brievenbus en belandde uiteindelijk in een andere tuin met haar wagen. Die was heel erg zwaar beschadigd.

De vrouw lag na het ongeval een tijdlang op de grond en werd bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis. Haar verwondingen zouden al bij al goed meevallen, al liep ze wel een hoofdwonde op.

Langs de Pittemstraat in Meulebeke en het verlengde van de straat in Pittem gebeurden in het verleden al meerdere zware ongevallen. Een chauffeur knalde er onlangs nog in een gevel van een woning.