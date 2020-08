NMBS: “Treinen naar zee die in reisplanners staan zijn voorzien om te rijden”, mobiliteitsminster François Bellot (MR) reageert voorlopig niet

De treinen naar de kust die op dit ogenblik in de reisplanners van de NMBS staan, zijn voorzien om te rijden. Dat heeft de spoorwegmaatschappij zondagochtend via Twitter gemeld. De NMBS vraagt de reizigers wel om de richtlijnen van de (lokale) overheden te volgen, “in dit geval dus deze van de stad Blankenberge/Knokke om zo te kijken of hun reisdoel toegelaten is”.

Gisteren legde het kabinet van mobiliteitsminister François Bellot (MR) nog de bal in het kamp van de NMBS om antwoord te beiden op de vraag van burgemeester Dumery en plaatsvervangend gouverneur Martens om minder treinen in te zetten. Dat is “een operationele kwestie”, waarop de NMBS een antwoord moet bieden, klonk het daar.

Zondagochtend gaf de NMBS de zwartepiet gewoon weer door aan de politiek. “We blijven erbij. Het treinverkeer stilleggen, dat is een beslissing van de overheid.” Om even later op Twitter te melden dat “de treinen naar de kust die op dit ogenblik in de reisplanners van de NMBS staan, voorzien zijn om te rijden.”

Wat de politiek nu gaat doen, is onduidelijk. De woordvoerder van minister Bellot, die we vanochtend contacteerden, geeft voorlopig niet thuis.

Geen dagjestoeristen

Of er volk op die treinen zal zitten is maar de vraag. Gisteravond werd immers rond tien uur op de veiligheidscel in Blankenberge beslist dat er geen dagjestoeristen welkom in de stad. Enkel inwoners, tweedeverblijvers, de meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die werken in de stad zullen worden toegelaten. De politie zal daarop toezien.

Knokke-Heist

Ook Knokke-Heist weert dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldt burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwijst daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen.

Lippens had vrijdag al opgeroepen om dit weekend niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. De oproep lijkt volgens de burgemeester echter in dovemansoren te zijn gevallen.

“Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken”, aldus Lippens. De toegang wordt tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties.

Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. “Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken”, luidt het tot slot.

Oostende

Drukte op strand van Oostende Foto: RR

Ook de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD), vroeg zaterdagavond aan de NMBS met aandrang om vandaag geen extra treinen naar zijn stad te laten rijden. Het is volgens de burgemeester onmogelijk geworden om iedereen op een veilige manier over de stranden te spreiden. “Het is vijf voor twaalf, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” Daarnaast zou de NMBS volgens de burgemeester ook de capaciteit van de andere treinen tot een coronaproof maximum van hoogstens 80 procent moeten beperken. “Die extra treinen dienden om de mensen te spreiden, maar in de praktijk zitten ze overvol en brengt men gewoon meer mensen naar de kust.”

