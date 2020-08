Stembureaus geopend voor presidentsverkiezingen Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn zondagochtend de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen in het land. Ongeveer 6,8 miljoen mensen kunnen sinds 7 uur zondagochtend hun stem uitbrengen. Bij de verkiezingen neemt Svetlana Tichanovskaja het op tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko. Eerste prognoses komen waarschijnlijk pas na de sluiting van de stembureaus om 19 uur.

LEES OOK. Wie zijn de drie vrouwen die Loekasjenko, de laatste Europese dictator, willen doen knielen? (+)

Al weken slaagt Tichanovskaja erin grote massa’s op de been te brengen, iets wat een oppositiepoliticus jarenlang niet gelukt was. Voor Loekasjenko, die geldt als de “laatste dictator van Europa”, kunnen de verkiezingen dus heel beslissend zijn. Hij trad in de weken voor de presidentsverkiezingen hard op tegen critici en activisten. Ook collega’s en medestrijders van Tichanovskaja werden kortstondig opgepakt.

De 37-jarige oppositiekandidate had zich in de nacht voor de verkiezingen in veiligheid gebracht in de hoofdstad. Ze overnachtte niet in haar woning en verbleef bij collega’s, aldus haar campagneteam. Haar twee kinderen had ze al naar het buitenland gebracht. Haar echtgenoot, de bekende blogger Sergej Tichanovski, zit in de gevangenis. Ze had haar kandidatuur ingediend in de plaats van haar echtgenoot.