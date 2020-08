Drukte aan de kust: Blankenberge stuurt dagjestoeristen onverbiddelijk terug, Veiligheidscel zit momenteel samen voor nieuwe maatregelen

Oostende / Blankenberge / Knokke-Heist - Om een herhaling van zaterdag te vermijden, toen onder meer een massale vechtpartij uitbrak op het strand van Blankenberge, bekijkt de Veiligheidscel momenteel welke nieuwe maatregelen er getroffen moeten worden aan de kust. Eerder raakte al bekend dat Blankenberge vandaag de komst van dagjestoeristen verbiedt en dat er ook in Knokke-Heist politiecontroles zijn.

Blankenberge

Naar aanleiding van de onlusten op het strand van Blankenberge werd zaterdagavond beslist om zondag geen dagjestoeristen toe te laten. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vond het nodig om eerst de rust te laten weerkeren in Blankenberge. Er werd ook opgeroepen om tussen 9 en 16 uur geen treinen naar de badstad te laten rijden, maar die beslissing kon op federaal niveau niet gerealiseerd worden.

Alle aankomende treinen in Blankenberge worden wel gecontroleerd door de politie. Mensen met een reservatie voor pakweg Sea Life, De Mol aan zee, een hotel of restaurant zijn wel welkom. Ook op de invalswegen richting Blankenberge zijn er zoals aangekondigd wegblokkades. “Als u vandaag niet in Blankenberge moet zijn, blijf er dan weg. Even tot rust komen om dan zo snel mogelijk weer te genieten van onze prachtige kust”, klinkt het.

Oostende

Zondagochtend kondigde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan dat het station van Oostende om 11 uur zou sluiten, maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. “In overleg met de gouverneur werd beslist dat ons station toch niet zal sluiten als de andere stations aan de kust openblijven”, tweette hij. “Toch blijft men van de NMBS vragen om het aantal reizigers en treinen te beperken.”

Het aantal treinreizigers zal wel strikt gemonitord worden, aldus Tommelein. Het is de bedoeling dat hoogstens 10.000 dagtoeristen met de trein naar Oostende kunnen reizen.

In eerste instantie besliste de veiligheidscel van de stad Oostende tijdens een spoedvergadering om het station vanaf 11 uur te sluiten. Na overleg met de gouverneur werd die beslissing uiteindelijk teruggedraaid. “Aangezien de stations van Blankenberge en Knokke toch niet sluiten, is het ook niet nodig het station in Oostende te sluiten”, klinkt het.

Zaterdagavond deed burgemeester Tommelein ook een oproep aan de NMBS om alle extra treinen naar Oostende te schrappen en om de capaciteit te beperken. De NMBS heeft nu verzekerd dat geen enkele trein met een bezetting van boven de 80 procent naar Oostende zal vertrekken. Bovenop de zomerregeling worden ook geen extra treinen ingezet.

Ter plaatse zal de stad samen met de experten op het vlak van ‘crowd control’ het aantal aankomende treinreizigers monitoren. Het is de bedoeling dat niet meer dan 10.000 dagtoeristen per trein naar Oostende kunnen komen. Voor de drie drukste stranden is ook nog steeds een aanmeldingssysteem van kracht. “Het zomerteam staat paraat om mensen te begeleiden. De politie is paraat om op te treden waar nodig. Het parket beloofde eerder deze week om amokmakers streng aan te pakken”, aldus Bart Tommelein.

Knokke

In de Natiënlaan in Knokke-Heist wordt zondagvoormiddag ook gecontroleerd op inkomende wagens. En dat veroorzaakt enorme files op de expressweg, zo meldt onze reporter ter plaatse. Kort na de controles begonnen stonden er al honderden wagens aan te schuiven.

Het Verkeerscentrum waarschuwt zondagvoormiddag op vraag van de politie op de dynamische tekstborden bij de snelwegen voor grote drukte in Knokke en Blankenberge. Het is best om die gemeenten te vermijden, klinkt het.