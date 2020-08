Brusselse brandweerduiker door drenkeling aangevallen tijdens reddingsactie in kanaal

Brussel - Een duiker van de Brusselse brandweer die zaterdagavond een drenkeling uit het kanaal wilde halen ter hoogte van de Akenkaai, is door die drenkeling aangevallen en heeft meerdere vuistslagen gekregen. Dat meldt de Brusselse brandweer zondag.

“De brandweerman is een tijdlang arbeidsongeschikt en zal een klacht indienen bij de politie”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De algemene directie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zal zich burgerlijke partij stellen.”

De Brusselse brandweer kreeg zaterdagavond rond 22.20 uur een oproep dat er zich een man in kanaal bevond ter hoogte van de Akenkaai. Ter plekke zag de brandweer inderdaad een man in het water die om hulp riep. Een duiker van de brandweer ging meteen het water in maar toen hij bij de drenkeling aankwam, deelde die plots twee harde vuistslagen uit, in het gezicht van de duiker.

“Onze duiker probeerde de man op afstand te houden terwijl die bleef slaan”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Het ging duidelijk niet om de klassieke paniekreactie van iemand die aan het verdrinken is. Onze collega werd zelfs in de hand gebeten.”

Uiteindelijk werd de agressieveling langs achter in een houdgreep genomen en met de reddingslijn samen met de duiker naar de wal getrokken. Eenmaal aan de kademuur werd een tweede duiker in het water gelaten om de drenkeling in bedwang te houden en een evacuatieriem aan te brengen. Op het droge werd de man naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Ook de duiker begaf zich naar het ziekenhuis en bleek een tijdlang werkonbekwaam.

“De politie zal moeten uitzoeken wat de aanleiding was van het incident en waarom de man in het water was terechtgekomen”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Onze dienst veroordeelt intussen ten stelligste deze daad van agressie tegen een hulpverlener.”