Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in de VS

De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben bij meer dan 5 miljoen mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Geen enkel land heeft meer besmettingen gemeld, bericht The New York Times. Zeker 161.000 patiënten met het virus zijn overleden.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS piekte op 16 juli. Toen stelden de autoriteiten bij nog eens 75.697 mensen vast dat ze besmet waren. De dodelijkste dag was 15 april, toen 2.752 sterfgevallen zijn gemeld.

Het virus greep de afgelopen maanden snel om zich heen in het land, waar zowat 330 miljoen mensen wonen. De eerste besmetting kwam aan het licht in januari. Daarna duurde het ruim 3 maanden voordat de teller op een miljoen vastgestelde coronagevallen stond. Dat gebeurde op 28 april.

De VS bereikten de grens van twee miljoen vastgestelde besmettingen op 10 juni, drie miljoen op 7 juli en vier miljoen op 23 juli. De autoriteiten voeren inmiddels ongeveer 720.000 coronatesten per dag uit. Er worden op een dagelijkse basis nog steeds tienduizenden nieuwe besmettingen vastgesteld.

De krant baseert zich op gegevens van verschillende overheden. Experts benadrukken dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt dan blijkt uit officiële cijfers. Niet iedereen die besmet raakt, wordt ook getest.

Na de VS hebben Brazilië en India de hoogste aantallen coronabesmettingen gemeld. Het gaat om respectievelijk drie en twee miljoen coronagevallen.