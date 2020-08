Gouverneur Anne Martens razend op de NMBS: “Dit is onverantwoord, ik heb hier geen woorden voor”

/ Blankenberge / Oostende / Knokke-Heist -

“Wekenlang hebben we gelobbyd om geen extra treinen te sturen naar de kust. Dat we nu moeten vaststellen dat de wagons tot 100 en 115 procent gevuld zijn is onverantwoord.” Waarnemend provinciegouverneur Anne Martens is razend op de NMBS. “Willen we de gezondheid van onze burgers niet in gevaar brengen moeten we hier iets aan doen.” Tot 14 uur zit ze in Brugge samen met de veiligheidscel en de korpschefs.