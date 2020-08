Presidentsverkiezingen Wit-Rusland: Loekasjenko belooft stabiliteit

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft zondag zijn stem uitgebracht bij de presidentsverkiezingen, waarbij hij een nieuw mandaat nastreeft. Hij heeft zijn bevolking beloofd dat er geen situatie zoals een burgeroorlog zal ontstaan in het land.

Loekasjenko waarschuwde andere landen voor pogingen om zijn regering te destabiliseren, maar zei ook dat de situatie in het land stabiel is. “Ik verzeker het”, zei hij. Loekasjenko wordt ook omschreven als de “laatste dictator van Europa”.

In het land tussen Polen en Rusland kunnen zondag 6,8 miljoen mensen hun stem uitbrengen. Volgens de kiescommissie bracht al meer dan 40 procent een stem uit. Critici gaan er echter van uit dat er fraude in het spel is.

In de weken voor de verkiezingen trad de president hard op tegen critici en activisten. De oppositie vestigt haar hoop op de politiek onervaren Svetlana Tichanovskaja om Loekasjenko te verslaan.