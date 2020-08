Thomas Meunier haalt de hamer boven met zware kritiek op “laf” PSG: “Plots werd ik behandeld als iemand met de pest”

Dat Thomas Meunier met niet z’n goed gevoel vertrok bij PSG, dat is een understatement. In een uitgebreid interview met de RTBF haalde de Rode Duivel nog eens uit naar zijn ex-club.

In juli discussieerden Dortmund en PSG openlijk rond de transfer van Thomas Meunier. De verdediger zei zelf dat hij graag de Champions League-campagne deze zomer nog had afgewerkt bij de Parijse topclub, maar dat sportieve baas Leonardo op geen enkel moment rekening hield met zijn overeenkomst met Dortmund. “Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld”, aldus Meunier.

Leonardo reageerde hierop door te zeggen dat alle spelers die einde contract waren eind juni hetzelfde voorstel kregen om hun contract met twee maanden te verlengen. “Thiago Silva, Eric Choupo-Moting en Sergio Rico zijn daarop ingegaan, Thomas Meunier niet. Dat was zijn goed recht, want hij was sinds 1 januari vrij om te tekenen waar hij maar wilde”, zei hij.

Bij de RTBF ging Meunier opnieuw dieper in op de hele affaire. “Ik ging bijna op mijn knieën zitten in Dortmund om toestemming te krijgen om de Europese campagne met PSG te mogen afwerken”, aldus de Rode Duivel. “Ik zei ook in Parijs dat ik een oplossing wilde vinden, ook al had ik een punt gezet achter mijn Parijse avontuur omdat de club mij geen langdurig contract wilde aanbieden. Leonardo vroeg me of ik daar klaar voor was. Honderd procent. Ik zal me blijven inzetten voor de club, zodat ik mijn laatste momenten zo intens mogelijk kan beleven, zei ik. Maar daarna lees ik dat ik niet wil verlengen bij PSG. Dat het mij niet interesseert. Een beetje ondankbaar qua communicatie.”

Geen contact

Volgens Meunier was er namelijk geen voorstel langer dan de zomer. “Er moest eerst een akkoord gevonden worden tussen PSG en Dortmund. De communicatie van Leonardo was dus niet correct. PSG wilde gewoon niet dat ik bleef, besef ik nu als ik erop terugkijk. Vervolgens kreeg ik een telefoontje dat ik niet meer moest komen opdagen bij de club. Wat mijn manager te weten kwam via een e-mail. Nogal laf. Ik ben altijd correct geweest met de club en plots was ik de schuldige. Werd ik behandeld als iemand met de pest.”

De Rode Duivel moest een dag later fysieke testen afleggen en belde dus verbouwereerd naar Leonardo. Zonder resultaat. “Hij zei me dat ik niet langer welkom was en dat ik niet langer met de andere spelers mocht omgaan. Of dat ik bepaalde ideeën in hun hoofd zou steken. Ik moest hem uiteindelijk smeken om mijn fysieke testen te mogen afleggen omdat ik na drie maanden wilde zien waar ik stond. Wat dan toch mocht, maar individueel. Ik mocht niemand spreken. Onbegrijpelijk.”