Na rellen in Blankenberge is politievakbond VSOA het beu: “Het is tijd dat deze jongeren eindelijk benoemd worden door de politiek”

Blankenberge - Politievakbond VSOA doet, na de rellen van zaterdag op het strand in Blankenberge, een nieuwe oproep tot nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpverleners. De oproep is deze keer gericht aan preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette. Die nultolerantie moet in het regeerakkoord opgenomen worden, klinkt het. Intussen vraagt Vlaams Belanger Ortwin Depoortere om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, die hij voorzit, uitzonderlijk bijeen te roepen.

BEKIJK. Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

In zijn communicatie zet de politievakbond het woord jongeren consequent tussen aanhalingstekens. “De brave burger werd reeds geruime tijd lastig gevallen, de coronaregels werden genegeerd en deze ‘jongeren’ probeerden ook op het strand (en andere recreatiedomeinen) - zoals in de probleemwijken van bepaalde steden - de baas te spelen”, klinkt het. De vakbond wil dat “deze ‘jongeren’“ eindelijk benoemd worden door “de politiek”.

De vakbond zegt nog steeds te wachten op de concrete uitwerking van het engagement, in het federaal regeerakkoord van 2014, om geweld tegen veiligheidsberoepen niet te aanvaarden en verdere stappen te zetten in de strijd tegen geweld tegen politie. Daarnaast moet ook justitie in gang schieten. Recentelijk bleek nog dat een derde van de pv’s voor geweld tegen politie wordt geseponeerd, en dat de helft effectief wordt vervolgd.

De maatregel, intussen, van kustplaatsen Knokke en Blankenberge om dagjestoeristen tijdelijk te weren, is voor Vlaams Belang “onaanvaardbare discriminatie van iedereen”. Vlaams Belanger Depoortere vraagt Kamervoorzitter Patrick Dewael om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, die door Depoortere wordt voorgezeten, samen te roepen. Depoortere stelt alvast voor om met identiteitscontroles bij aankomst aan de kust relschoppers eruit te filteren.