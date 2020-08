Slechte reclame voor ons land: rellen in Blankenberge halen buitenlandse websites: “België, waar agenten met hun eigen burgers vechten”

Blankenberge - “Amerikanen zijn blijkbaar niet de enigen die deze dagen stilaan knettergek worden, ook in de rest van de wereld is het chaos… Meer bepaald in België, waar agenten met hun eigen burgers vechten.” Dat schrijft de Amerikaanse roddelwebsite TMZ.com bij videobeelden van de rellen in Blankenberge van zaterdag.

BEKIJK. Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

De videobeelden werden ook opgemerkt door de Britse tabloid The Sun. “Heetgebakerde strandgangers bekampten elkaar onder meer met parasols tijdens een strandgevecht in België”, luidt het onder meer. “Op de beelden is te zien hoe een stoel wordt weggegooid terwijl zonnebaders zich wild op elkaar storten.”

Foto: tmz