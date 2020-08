Anne Martens, waarnemend gouverneur provincie West-Vlaanderen, neemt maatregelen voor de kust: “Extra federale politieagenten, ook op het strand en massale monitoring”

Waarnemend West-Vlaams provinciegouverneur Anne Martens (CD&V) zat vanochtend samen met de Veiligheidscel in Brugge. Om extra maatregelen te bespreken om het veilig te houden aan de kust. Dit naar aanleiding van de rellen in Blankenberge op het strand, en later ook in Knokke.

“We zullen extra federale politieagenten inzetten om te controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ze zullen patrouilleren. Verder komt er ook een massale monitoring aan de kust en ook op het strand.”

Dit om een scenario van zaterdag, waar jongeren de politie met parasols te lijf gingen op het strand, te vermijden. Martens: “Het is belangrijk om weten dat het hier om relschoppers gaat. Mensen met slechte bedoelingen die alles voor iedereen verpesten. We zullen er ook voor zorgen dat ze berecht worden.”

20 mensen werden uiteindelijk gearresteerd in Blankenberge. Drie zijn gerechtelijk aangehouden, zo klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De betrokkenen moeten nog verhoord worden over de feiten.

Of dagjestoeristen nog welkom zijn aan de kust? ”De kustburgemeesters hebben zomerplannen klaar, met daarin duidelijk aantallen hoeveel mensen hun gemeenten aankunnen om het coronaproof te houden”, aldus Martens. “15.000 mensen die toekomen met treinen in Oostende en 8.000 in Blankenberge: dat is te veel.”

Maar als het kan zijn ze welkom, zegt Martens. Stations worden niet gesloten. Sporen naar de kust kan dus nog. “Het is belangrijk de druktebarometer te bekijken. Kleurt een zone geel kan je best uitkijken naar een zone waar het groen is en dus minder druk.”