Minstens vijf doden bij overstromingen in Griekenland

In de regio brengen duizenden mensen uit Athene hun zomervakantie door in vakantiehuizen. Foto: REUTERS

In Griekenland zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen door warmteonweren met zware regenval. De slachtoffers zijn volgens de civiele bescherming een klein kind en vier volwassenen. “Ook zijn twee mensen vermist”, aldus Nikos Chardalias, het hoofd van de civiele bescherming, op de Griekse staatstelevisie.

Honderden inwoners kropen op de daken van hun huizen door de overstromingen, aldus de staatsomroep ERT. De situatie is er “dramatisch”, aldus de burgemeester van het zwaarst getroffen gebied op het eiland Euboea. In de regio brengen duizenden mensen uit Athene hun zomervakantie door in vakantiehuizen.

“Talrijke straten zijn weggespoeld. Zelfs met tractoren kunnen we niet vooruit”, aldus een inwoner van het plaatsje Vasiliko aan de zender Skai. Verschillende wagens zijn in zee gespoeld.

De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet om mensen in veiligheid te brengen, aldus de autoriteiten.