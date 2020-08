Nederlandse topviroloog Ab Osterhaus: “Als ik naar dat concept kijk van die bubbel van vijf, dan moet ik dat ook vijf keer lezen voor ik het begrijp”

Nederlands topviroloog Ab Osterhaus vindt de maatregelen die in ons land genomen zijn om het coronavirus klein te krijgen verwarrend. “Als ik naar dat concept kijk van die bubbel van vijf, dan moet ik dat ook vijf keer lezen voor ik het begrijp. Dat is voor de bevolking niet bemoedigend, denk ik. Wat ik me dan ook afvraag is hoe je zo’n bubbel kunt handhaven of controleren.”

Tegelijk, zegt hij, zijn de maatregelen ook nodig. “Ik geloof dat men zich in België inmiddels goed realiseert wat er aan de hand is en dat men behoorlijk op de trommel slaat. Zeker in Antwerpen zijn er terecht extra maatregelen genomen”, zegt hij in De Morgen.

Ook in zijn land, waar in een week tijd het aantal Nederlandse besmettingen verdubbeld is. Vorige week waren er 2.588 nieuwe besmette personen, een stijging met 1.259 in vergelijking met de week daarvoor.

“Die verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen, dat is per definitie een alarmbel om ons te waarschuwen”, zegt Osterhaus, een Nederlandse viroloog die aan de Tiho-unversiteit in Hannover werkt. “Het feit is dat we het virus niet onder controle hebben. De R-waarde zit nu duidelijk boven de 1. Als je dan niets doet, gaat het virus zich weer over het land verspreiden. Ik vergelijk het met een bosbrand. Dat is eerst een smeulend vuurtje, maar dan vatten de bomen vuur en gaat heel het bos in de vlammen op.”

Ab Osterhaus Foto: BELGAIMAGE

Om eruit te geraken moeten we goed kijken naar hoe Azië het heeft aangepakt.

“De landen daar hebben vanaf het begin stringente maatregelen genomen. Denk aan China, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore. Die landen hebben met een heel rigoureus test-, opsporings- en quarantainebeleid het virus buiten gekregen.”

“Maar bij ons wordt er onmiddellijk gezegd: Er gaan te veel vrijheden op de schop en onze cultuur is daar niet naar. In die landen zijn bijvoorbeeld apps gebruikt om besmette mensen op te sporen. In Nederland konden bedrijven een corona-app eerst niet bouwen, omdat die niet zou overeenstemmen met de privacyregels. Dat is begrijpelijk, maar zo’n applicatie zou het contactonderzoek wel veel sneller kunnen laten verlopen.”

“Door hun draconische maatregelen hebben Aziatische landen het nu goed voor elkaar en konden ze ook versoepelen. Uiteindelijk is de economie zelfs beter af. In maart is het virus ons uit de handen geglipt, omdat we te laat waren. Wat mij betreft zouden we in de zomer het virus volledig het land uit moeten drijven. In de winter wordt het nog moeilijker, want dan zitten mensen liefst binnen knus bij elkaar.”