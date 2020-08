“Al 1.000 ton olie in zee voor kust Mauritius”, volgens Japanse exploitant lekke olieschip

De exploitant van het Japanse vrachtschip dat aan de grond liep voor de kust van het eiland Mauritius in de Indische Oceaan, zei zondag dat meer dan 1.000 ton stookolie uit het schip is gelekt.

“Het spijt ons vreselijk”, zei Akihiko Ono, vice-president van Mitsui OSK Lines, op een persconferentie in Tokio.

Het vrachtschip vervoerde in totaal zo’n 3.800 ton stookolie, toen het op 25 juli aan de grond liep voor de kust van het populaire toeristische eiland in de Indische Oceaan. De Mauritiaanse premier Pravind Jugnauth riep vrijdag de noodsituatie uit.

Ono zei dat het bedrijf alles in het werk zal stellen om de milieucrisis te beheersen in samenwerking met Nagashiki Shipping, die is eigenaar van het schip. Nagashiki Shipping zei dat pogingen om het schip weer op koers te krijgen, zijn verijdeld vanwege slechte weersomstandigheden.

De azuurblauwe zee is volledig vertroebeld Foto: AFP

Een Japans rampenbestrijdingsteam komt nu in actie op verzoek van Mauritius, meldde Kyodo News. Het team zal beginnen met hulpactiviteiten zoals olieverwijdering. “Het ongeval kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de toerisme-industrie van Mauritius”, zei het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.” Wij hopen dat onze hulp zal bijdragen aan het herstel van de milieu van Mauritius en preventie van zeeverontreiniging. “

De milieuorganisatie Greenpeace zei dat het lek van de bulkcarrier verwoestende gevolgen zal hebben voor het eiland op 2.000 km van de kust van Afrika en zijn toeristische industrie die het moet hebben van smetteloos hagelwitte stranden.