Vrijwilligers ruimen in één dag ruim 2.000 liter afval op van het strand: “Dit was een oorlogszone”

Blankenberge / Oostende - Het was chaos zaterdag aan de kust. Dat blijkt niet alleen uit de massale rellen die in de namiddag uitbraken in Blankenberge, maar ook in de hoeveelheid afval die ’s avonds op het strand overbleef. De Proper Strand Lopers, ook wel bekend als De Strandhelden, ruimden in één dag meer dan 2.150 liter afval op in Oostende. “Vandaag was dramatisch.”

“We zijn nog altijd bezig”, zo schreef de groep vrijwilligers zaterdagavond op hun Facebookpagina. “Maar de tussenstand is intussen 2.150 liter afval. Vandaag was dramatisch, de meest hallucinante vertoning die we in drie jaar Strandhelden hebben meegemaakt.”

In een latere post werden de ‘helden van de dag’ nog even in de spotlights geplaatst. “We missen er gegarandeerd nog veel, maar sorry, het was erg chaotisch. Velen liepen het strand meerdere malen af. Het zag eruit als een oorlogszone. Onnoemelijk respect. Het was verstand op nul zetten. We moesten ook helden tegenhouden of ze waren nog bezig. Woede, onverschilligheid, verslagenheid, ongeloof… en toch ook hoop, want er werd spontaan geholpen hier en daar, er waren schouderklopjes en er was bij vele badgasten een schaamte merkbaar.”

We zijn nog bezig ... maar de tussenstand is 2150 liter afval. 28 helden Vandaag was dramatisch. Dit was de meest... Geplaatst door De Strandhelden op Zaterdag 8 augustus 2020

De helden van vandaag. We missen er gegarandeerd veel. Sorry het was erg chaotisch. Velen liepen het strand meerdere... Geplaatst door De Strandhelden op Zaterdag 8 augustus 2020

Ook in Blankenberge bleef er - eens de gemoederen bedaard waren - een hoop afval achter op het strand, zo blijkt uit beelden van onze reporters ter plaatse.