Een erg dure hamburger: man betrapt als hij regels avondklok breekt voor snelle snack

Een klein “hongertje” is een man uit Melbourne zuur opgebroken. Toen hij even na acht ’s avonds nog op zoek ging naar een hamburger werd hij meteen op de bon geslingerd. Want ook in de Australische stad is er, net als in Antwerpen, een avondklok van kracht. Al zijn de boetes, die je er bij een overtreding kan oplopen, een pak zwaarder.

1.000 euro. Zoveel moest de man betalen toen de politie hem ’s avonds betrapte in de stad. Sinds 23 juli geldt de avondklok in Melbourne, van 20 uur tot 5 uur ’s ochtends . Volgens we website news.com.au vertelde de politie dat hij een vriend hielp met het verplaatsen van een televisietoestel en terwijl hij onderweg was “dacht hij dat hij ook langs een fastfoodzaak zou gaan om een ??hamburger te halen.”

Hij was echter niet de enige die een boete kreeg. In amper 24 uur tijd overtraden 76 mensen de avondklok. De Australiërs zullen toch nog even moeten volhouden, want het strikte regime duurt nog zes weken.

De strengere maatregelen werden aangekondigd door Dan Andrews, de premier van de Australische deelstaat Victoria. “Enkel wie werkt of dringend medische verzorging nodig heeft, mag het huis in die periode verlaten”, klinkt het.

Ook andere maatregelen worden in Melbourne verscherpt. De inwoners mogen overdag maximaal één uur sporten binnen een straal van vijf kilometer, sporten in groep en indoor is niet meer toegelaten. Slechts één iemand per gezin mag één keer per dag gaan winkelen binnen een straal van vijf kilometer. Voorts worden onder meer nog huwelijken tijdelijk verboden.

Andrews kondigde daarnaast voor heel de staat Victoria vanaf 18 uur de noodtoestand af. “Daardoor krijgt de politie extra bevoegdheden geven om ervoor te zorgen dat mensen zich schikken naar de richtlijnen.”

Ook in de rest van de staat worden de regels weer verstrengd. Restaurants en cafés mogen enkel opengaan voor afhaal- en leveringsdiensten, onderwijs vanop afstand wordt weer de norm, sport in groep is niet toegelaten en zowat alle ontspannende activiteiten gaan dicht.

In totaal zijn er al meer dan 12.000 bevestigde besmettingen in Victoria sinds het begin van de pandemie, in heel Australië zijn er meer dan 18.000 geteld.