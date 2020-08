Ook AA Gent mist competitiestart volledig: STVV smeert Buffalo’s meteen eerste nederlaag aan

Na Club Brugge en Antwerp gisteren heeft ook AA Gent zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De Buffalo’s verloren op het veld van STVV met 2-1. Colidio bezorgde De Kanaries de zege na een merkwaardige actie van Gent-doelman Kaminski.

Acht jaar al is het geleden dat AA Gent het seizoen aftrapte met een overwinning. Niet dat het de pijn kan verzachten. In de wetenschap dat de landskampioen een dag eerder had verloren, kon Gent zijn steile ambities op Stayen meteen kracht bij zetten. In plaats daarvan zet het zichzelf en zijn coach nu al onder lichte druk. Veel marge heeft Jess Thorup niet om te falen, al kijkt het bestuur vooral naar wat er straks zal worden gepresteerd in de voorronde van de Champions League.

Ondanks de drukke transferzomer in Gent deed Jess Thorup niet ingewikkeld. Met de vertrouwde elf, en Bezus als vervanger van David, koos hij resoluut voor een elftal zonder nieuwkomers. Botaka, Arslanagic en Dorsch waren de enige aanwinsten die de selectie haalden. Recordtransfer Nurio zat niet eens in de selectie, wellicht door een blessure.

Al prijs in tweede minuut

AA Gent begint niet alleen met een achterstand aan het seizoen, het startte ook met een achterstand aan de wedstrijd. En niet alleen omdat topschutter David ontbrak. Al in de tweede minuut mocht Pol Garcia aanleggen voor een voorzet. Plastun probeerde te ontzetten maar met zijn faux de queue verschalkte hij Ngadeu. Suzuki kon zo meteen de 1-0 binnen tikken. In de veertig minuten die volgden, was de vicekampioen simpelweg machteloos. Yaremchuk kon niets forceren, Depoitre kreeg elke fout tegen en bij Bezus ontbrak elke sprankel creativiteit.

Foto: BELGA

De ruimte lag op de flanken maar de voorzetten van Mohammadi en Castro-Montes bleken makkelijk voor STVV. Een glansrol was weggelegd voor de nieuwe aanvoerder van STVV, Steve De Ridder. Ondanks zijn opleiding als aanvaller kwam hij als voetballende stofzuiger voor de verdediging in aanmerking voor een sponsordeal met Dyson of Kärcher.

Aanvallend piepten de Kanaries ook anders. Full energy, met veel strijd en overgave maakten de Limburgers bij vlagen indruk. Kaminski kreeg alleszins zijn werk. Eerst was er een schot van Nakamura dat hij stopte. Na geklungel van Ngadeu moest hij ook Colidio van een goal houden.

Foto: Photo News

Pas voor de rust kwam er echt druk op de Truiense defensie, doordat er eindelijk eens een voorzet in de buurt viel. Op een corner van Kums won Plastun het duel van Mmaee en botste de 1-1 via lat en paal over de lijn, alvorens weer uit doel te caprioleren. Yaremchuk gleed de bal er voor de zekerheid nog over maar Plastun kreeg het doelpunt. De Oekraïner schreeuwde het uit, wetende dat hij de tegengoal toch had goedgemaakt. Meteen erna kopte Ngadeu een nieuwe hoekschop rakelings naast.

Afgekeurd én twee keer op de paal

Gent-coach Thorup gaf zijn spelers tijdens de rust een bolwassing en dat leek meteen iets op te leveren. Kums pakte uit met een heel sluwe corner, tot buiten de zestien naar Castro-Montes. Diens schot werd vlak voor Steppe nog geaaid door Bezus, randje buitenspel zo oordeelde scheidsrechter Jan Boterberg. Geen 1-2.

Het doelpunt viel aan de overkant, wederom na geklungel. Het begon al bij een voorzet, domweg de hoogte ingejaagd door Mohammadi, die Kaminski wild weg bokste, boven Plastun. In het geharrewar dat volgde moesten Mohammadi én Bezus de bal van de lijn houden, maar toen Colidio een derde kans kreeg, ging hij wel binnen. Kaminski, die er met de voeten naartoe ging, verspeelde het krediet dat hij voor rust had opgebouwd.

Thorup greep in, wisselde Bezus voor Niangbo én noodgedwongen ook Plastun, geraakt door de boksende Kaminski. Maar in de zuinige kansen die Gent kreeg, bleef het achtervolgd worden door pech. Yaremchuk, voor het eerst in actie sinds hij in december uitviel met een hielbeenblessure, raakte tot twee keer toe de paal. Eerst met een kopbal, vervolgens toen hij werd weggestuurd door Odjidja en de tijd kreeg om aan te leggen. Kaminski hield invaller Jhonny Lucas nog uit zijn kooi, maar het kwaad was geschied voor Gent. Doelman én ongetwijfeld ook de trainer hebben wat uit te leggen. Wat vermag dit AA Gent zonder de koelbloedigheid van David?