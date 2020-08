Druk, drukker, drukst aan de kust: zo zag dat eruit vanuit de lucht

De aankondiging van de hittegolf betekende dat het een druk weekend zou worden aan de kust. De hoge temperaturen lokten massaal veel volk naar de kust. Helaas liep dat niet altijd even vlot en was het er in verschillende kuststeden net een tikkeltje moeilijker om de coronamaatregelen te handhaven. In Blankenberge leidde dat zelfs tot een enorme vechtpartij én liters achtergelaten afval. Maar niet enkel Blankenberge moest hordes toeristen verwerken, vrijwel over de hele Belgische kust was het druk, drukker, drukst.