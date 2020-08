Monacovrouw Winny lanceert La Winnynaise in geboortestad: “Perfect op Prins Albert”

Menen / Waregem / Harelbeke - Winny Wathelet-Suffys, bekend van het VIJF-programma Monacovrouwen, is nog eens tien dagen in het land. Ze zakte af naar haar geboortestad waar ze ook haar kapperszaak uitbaatte om haar eigen sausje La Winnynaise te promoten.

De locatie daarvoor was niet toevallig gekozen. Goeie vriend en zaakvoerder van hamburgerrestaurant Burgemeesters Arie Maillard opent maandag 10 augustus zijn nieuwe zaak op de Grote Markt in Menen. Hij maakte meteen de burger met de toepasselijke naam Prins Albert. “Met een zalmburger, want La Winnynaise past daar perfect bij”, vertelt hij. Winny beaamt. “De lichte mayonaise met een toets van citroen neigt naar dressing en brengt frisheid aan de gerechten.”

Het lokale aspect van het sausje was belangrijk. Ze wordt gemaakt bij Spuntini in Waregem. Het logo werd ontwikkeld door de ontwerpers van de affiches van de E3 in Harelbeke. De saus is al in zestig zaken te vinden.