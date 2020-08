Twintiger verdrinkt in Netekanaal in Lier: “Slachtoffer bleef halfuur onder water”

Lier - Een 20-jarige jongeman is zondagnamiddag verdronken in het Netekanaal in Lier. Dat is verboden en het slachtoffer kon niet goed zwemmen.

Vrienden zochten door de hitte verkoeling in het Netekanaal aan de Nazarethdreef, maar omstreeks 15u liep het mis en de twintiger ging kopje-onder. “Het slachtoffer bleef een halfuur onder water. Duikers van de brandweer konden hem vinden en haalden hem uit het water”, vertelt Magalie Derboven, woordvoerster van de politie Lier.

Een opgeroepen mug probeerde de jongeman nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. “Het slachtoffer is helaas overleden”, zegt Derboven. Het gaat om een jongeman die in het asielcentrum in Ranst verbleef.

De politie waarschuwt nogmaals dat zwemmen in het Netekanaal verboden is. Ook tijdens deze hittegolf. “Er is een gevaarlijke onderstroom.”