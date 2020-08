Zijn de maatregelen aan de kust wel wettig? Grondwetspecialist Vande Lanotte vindt van wel, maar discriminatie dreigt

Professor grondwettelijk recht Johan Vande Lanotte, en destijds onder meer burgemeester van Oostende en minister van Binnenlandse Zaken (SP.A), heeft begrip voor de maatregelen die een aantal kustburgemeesters op korte termijn nam om de stroom dagjesmensen naar hun kustgemeente te beperken. “De beperkende maatregelen zijn duidelijk gekoppeld aan de rellen die plaatsvonden op het strand in Blankenberge en Knokke.” Voor een structurele aanpak moet er gekeken worden naar maatregelen van crowd management, anders kan er sprake zijn van discriminatie.

Na een verhitte zaterdag aan de Belgische kust hebben verschillende burgemeesters maatregelen getroffen. Deze zijn bijzonder ingrijpend, maar zijn ze wel wettig?

Burgemeesters en provinciegouverneurs hebben in hoogdringende omstandigheden politiebevoegdheid. Met een politiereglement kunnen zij dan politionele maatregelen opleggen. Ook een gemeenteraad kan dat, maar bij hoogdringendheid kan een burgemeester dat perfect doen. “Inhoudelijk, dus duidelijk ja”, zegt een collega hoogleraar grondwettelijk recht die anoniem wil blijven. “Denk in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus maar aan het samenscholingsverbod of het dragen van een mondmasker in stadscentra.” Er stelt zich wel een vraag naar de proportionaliteit van de maatregelen. “Het sluiten van een treinstation bijvoorbeeld”, is mogelijk disproportioneel.

Vande Lanotte sluit zich hierbij aan. “Burgemeesters kunnen in principe ingrijpen. Uit wat ik via de media verneem, wordt bij de maatregelen verwezen naar een effectief probleem: rellen op het strand in Blankenberge en Knokke, gelinkt aan een gebrek aan plaats gezien de geldende afstandsregels in coronatijden en de veiligheid van de andere bezoekers op een strand bij opkomend zeewater, enz. Om die redenen kan ik begrip opbrengen voor tijdelijke maatregelen, het ‘vandaag even niet’“.

Dat kan men echter geen weken aanhouden, aldus Vande Lanotte. “Dan dient gekeken te worden naar structurele maatregelen van crowd management. Als ze als structurele maatregel gehanteerd worden, kan er sprake zijn van discriminatie.”