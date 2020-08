Onze reporter keek naar het eerste voetbalweekend op Eleven: “Oef, geen zangers, acteurs en motorcrossers”

Een nieuwe zender, een competitie waarvan we tot vorige week niet eens wisten of ze a) effectief wel van start zou gaan en b) met 16, 17, 18 of god weet hoeveel ploegen zou gespeeld worden. Het had niet eens veel verbazing gewekt mocht het eerste voetbalweekend op Eleven niet meteen een knaller geworden zijn. Maar onze man was aangenaam verrast: “Geen studio vol zangers, acteurs en motorcrossers, een verademing.”