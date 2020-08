Geen mondmasker bij waar dat moet? Dan steel je die van een paspop

Francis Devick en zijn vrouw bij hun paspop, die ze verkleed hebben als verpleger. De pop had zondag al een nieuw mondmasker op nadat het vorige was gestolen door een voorbijgangster. Foto: rr, ptb

Ieper - Opmerkelijke diefstal in de Ieperse Stationsstraat: een vrouw stal daar het mondmasker van een paspop in de winkelstraat, waar je verplicht een mondkapje moet dragen. Het gaat om het mondkapje van de verpleger aan juwelierszaak Devick.

Juwelier en horlogemaker Francis Devick plaatste zaterdag op sociale media een fragment van camerabeelden voor zijn zaak aan de Ieperse Stationsstraat, nadat het mondkapje van zijn paspop verdwenen was. “Dat was intussen al de derde keer. Daarom controleerde ik donderdag mijn camerabeelden”, vertelt hij.

“Nu ging het om een vrouw die wellicht naar de apotheek ging naast mijn juwelierszaak om een mondmasker te halen. Toen ze mijn paspop zag, pikte ze het mondmasker op een grappige manier. Het is een kleine diefstal, maar het levert haar toch iets nuttigs op. Ze zette het mondmasker meteen op en wandelde verder in de straat, weliswaar in de foute wandelrichting in de winkelzone.” (Lees verder onder de video).

De vrouw neemt doodgemoedereerd het mondmasker van de paspop en zet het meteen op. Video: Het Nieuwsblad

Francis en zijn vrouw kleden hun paspop altijd aan in een actueel thema. “Een heks met Halloween of kat naar aanleiding van de Kattenstoet. In deze coronatijden hebben we hem verkleed als verpleger. Onze paspop kent veel bijval, voorbijgangers nemen wel eens een selfie met hem.”